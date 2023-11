V Burkina Faso zabili militanti najmenej 40 civilistov

Ouagadougou 28. novembra (TASR) - Najmenej 40 civilistov zabili džihádisti počas víkendového útoku na tábory a domy v meste Djibo na severe Burkiny Faso, vyhlásil v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Veľké množstvo militantov zo Skupiny na podporu islamu a moslimov (GSIM) zaútočilo na vojenskú základňu, domy a tábory pre vnútorne vysídlených ľudí v meste Djibo v regióne Sahel, pričom zahynulo najmenej 40 civilistov a viac než 42 utrpelo zranenia," uviedol OHCHR.



Dodal, že útoky na civilistov sú neospravedlniteľné a vinníci sa musia postaviť pred spravodlivý a nezávislý súd. Zdôraznil tiež, že úmyselné útoky na civilistov sú vojnovým zločinom.



Útok na armádne stanovište v Djibe potvrdili pre agentúru AFP aj burkinské bezpečnostné sily. Oznámili smrť niekoľkých vojakov, no o civilných obetiach sa nezmienili.



Vlna násilností v tomto regióne sa začala ešte v roku 2012 v Mali, keď ho obsadili islamisti napojení na al-Káidu. Násilie sa odvtedy rozšírilo do susednej Burkiny Faso, Nigeru a následne do celého regiónu Sahel, pričom ohrozuje aj stabilitu ďalších krajín v regióne. Militanti sa totiž zmocňujú územia napriek vojenským operáciám, ktorými sa ich dané krajiny pokúšajú zatlačiť. Zahynuli pri tom už tisíce ľudí a viac ako šesť miliónov ďalších utieklo zo svojich domovov.