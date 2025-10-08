< sekcia Zahraničie
V Burkine Faso úrady zadržali Čecha za údajnú špionáž
Ouagadougou 8. októbra (TASR) - Burkina Faso v utorok oznámila, že zadržala osem členov Medzinárodnej organizácie pre bezpečnosť mimovládnych organizácií vrátane jedného Čecha, Francúza a Francúza senegalského pôvodu. Organizácia sa špecializuje na humanitárnu bezpečnosť, informuje TASR podľa správy servera Novinky.cz, ktorý sa odvoláva na francúzsky portál Le Figaro.
Burkinský minister zahraničných vecí Mahamadu Sana uviedol, že organizáciu „vedú cudzinci, ktorí zhromažďovali a poskytovali citlivé informácie zahraničným mocnostiam“. Podľa jeho slov tieto informácie mohli poškodiť národnú bezpečnosť a záujmy Burkiny Faso.
Medzi zadržanými osobami boli vedúci pobočky mimovládnej organizácie so sídlom v Haagu, jeho zástupkyňa, zástupca riaditeľa, jeden Malijčan a štyria občania Burkiny Faso. Riaditeľa úrady zadržali už koncom júla, keď sa činnosť organizácie pozastavila na tri mesiace pre údajný „zber citlivých informácií bez predchádzajúceho povolenia“, píšu Novinky.cz.
Mimovládna organizácia okrem iného poskytuje bezpečnostné analýzy ďalším humanitárnym združeniam, doplnilo Le Figaro podľa Novinky.cz.
Burkinu Faso riadi už takmer tri roky autoritárska junta, ktorá sa odvrátila od Západu, najmä od Francúzska.
