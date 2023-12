V Burkine Faso zadržali Francúzov, podozrievajú ich zo špionáže

Ouagadougou 20. decembra (TASR) - V Burkine Faso zadržali štyroch francúzskych občanov pre podozrenia zo špionáže, uviedli v noci na stredu burkinské a európske diplomatické zdroje. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Preverujeme skutočnú prácu týchto štyroch Francúzov, ktorí sú považovaní za agentov francúzskej tajnej služby (DGSE)," uviedol burkinský zdroj a dodal, že susedné Togo im pomáha nájsť riešenie tejto situácie.



"Polícia zadržala 1. decembra v Ouagadougou štyroch francúzskych predstaviteľov a držiteľov diplomatických pasov a víz... Títo štyria technici prišli do Burkiny Faso, aby vykonali údržbu počítačov na francúzskom veľvyslanectve," uviedol diplomatický zdroj z Francúzska.



Dodal, že "francúzska vláda vie o prebiehajúcom konaní a odmieta obvinenia, že títo technici prišli do Burkiny Faso z iných dôvodov, než je ich práca na údržbe počítačov". Vláda podľa neho žiada ich bezodkladný návrat do Francúzska, pričom robí všetko pre to, aby ich prepustili.



Ďalší európsky diplomatický zdroj poznamenal, že francúzski technici sa "poznali so svojimi burkinskými kolegami".



Vzťahy medzi Burkinou Faso a Francúzskom sa prudko zhoršili vlani po vojenskom prevrate v tejto africkej krajine. Moci sa tam chopil kapitán Ibrahim Traoré, ktorý tento rok vo februári prikázal francúzskym silám opustiť krajinu.



Francúzski vojaci pomáhali v Burkine Faso v boji proti džihádistom, ktorí tam prenikli v roku 2015 zo susedného Mali.



Odvtedy tam v dôsledku útokov džihádistov zahynulo viac než 17.000 ľudí, vyše dva milióny ďalších museli opustiť svoje domovy.