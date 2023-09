V Burkine Faso zadržali údajných aktérov ďalšieho pokusu o prevrat

Ouagadougou 28. septembra (TASR) — Úrady v africkom štáte V Burkinae Faso zadržali a predviedli na výsluch štyroch vojakov, ktorí sú podozriví z účasti na zmarenom pokuse o prevrat. Oznámil to vojenský prokurátor Ahmed Ferdinand Sountoura vo vyhlásení, do ktorého vo štvrtok nahliadla agentúra AFP.



K pokusu o ďalší vojenský prevrat malo dôjsť v Burkine Faso v utorok. Súčasná junta a jej prechodná vláda o ňom informovali v stredu neskoro večer. Tvrdia, že ho zmarili spravodajské a bezpečnostné zložky.



Všetci štyria zadržaní podozriví z účasti na "sprisahaní voči bezpečnosti štátu". Ďalšie dve osoby sú podľa Sountouru na úteku.



Pred takmer rokom — 30. septembra 2022 — sa moci v Burkine Faso chopil vodca vzbúrencov z radov armády kapitán Ibrahim Traoré. Išlo o druhý prevrat v tejto západoafrickej krajine za posledných osem mesiacov. Oba sčasti vyvolala nespokojnosť s tým, že vláda nedostatočne efektívne potláča džihádistické povstanie, ktoré v roku 2015 preniklo do Burkiny Faso zo susedného Mali.



Traoré pri prevrate zosadil Paula-Henriho Sandaogoa Damibu. Ten bol pri moci len niekoľko mesiacov, keď v januári 2022 zvrhol zvoleného prezidenta Rocha Marca Christiana Kaborého.



Po tom, ako sa v utorok na sociálnych sieťach začali šíriť správy o ďalšom prevrate, Traoré vyzval obyvateľov, aby vyšli do ulíc hlavného mesta Ouagadougou a vyjadrili mu takto podporu. Na jeho apel reagovali tisíce ľudí, uviedla AFP.