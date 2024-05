V Burkine sa začal dvojdňový národný dialóg o obnovení civilnej vlády

Ouagadougou 25. mája (TASR) - V západoafrickom štáte Burkina Faso sa v sobotu začal dvojdňový národný dialóg organizovaný vládnucou juntou, ktorého cieľom je vytýčiť smerovanie krajiny späť k civilnej štátnej správe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Stretávame sa s históriou. Preto musíme umlčať naše hádky, aby sme sa podelili o bohatstvo našej rozmanitosti, ochránili to podstatné a napísali novú stránku našich dejín," povedal minister Emile Zerbo, ktorý na otváracom ceremoniáli vysielanom štátnou televíziou prečítal posolstvo v mene vodcu junty a dočasného prezidenta Ibrahima Traorého.



Burkinská armáda prevzala moc v Burkine ešte v roku 2022, pričom zorganizovala až dva štátne prevraty, ktoré z veľkej časti odôvodnila pretrvávajúcou neistotou v krajine, píše AFP.



Táto situácia súvisí s povstaním, ktoré džihádisti napojení na teroristické siete al-Káida a Islamský štát vedú v krajine od roku 2015. Dosiaľ si podľa odhadov vyžiadalo tisícky obetí a milióny vysídlených ľudí.



Výsledkom pôvodného národného dialógu sa stala charta, na základe ktorej sa Traoré stal prezidentom a vznikla vláda spolu so zákonodarným zhromaždením.



Zároveň sa stanovilo 21-mesačné prechodné obdobie, na ktorého konci by sa mala ustanoviť civilná vláda. To oficiálne vyprší 1. júla, ale Traoré opakovane varoval, že konanie volieb bude vzhľadom na nebezpečnú bezpečnostnú situáciu náročné.



Na víkendových rokovaniach sa zúčastňujú predstavitelia občianskej spoločnosti, bezpečnostné zložky aj zákonodarcovia dočasného parlamentného zhromaždenia. Podľa AFP nebolo jasné, či sa k nim pridajú aj politické strany.



Jeden z účastníkov národného dialógu uviedol, že rokovania sa budú sústrediť na dĺžku prechodného obdobia, ktoré by sa mohlo predĺžiť až o tri a pol roka počnúc 2. júlom. Na programe bude aj otázka účasti Traorého v budúcich voľbách.