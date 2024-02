V byte bývalej teroristky RAF našli granát a iné nebezpečné predmety

Hannover/Berlín 29. februára (TASR) — V byte zadržanej bývalej členky nemeckej ľavicovej teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády (RAF) Daniely Kletteovej v Berlíne-Kreuzbergu sa našiel granát a ďalšie potenciálne nebezpečné predmety. Prehliadka bytu, pre ktorú v stredu popoludní evakuovali sedempodlažnú bytovku, trvala až do štvrtkového rána, informovala agentúra DPA.



Polícia uzatvorila celú ulicu Sebastianstrasse a evakuovala aj niektoré byty v dome naproti. Nájdený granát bol zneškodnený na inom mieste.



Po objavení granátu policajti skoro ráno z domu odniesli ďalší potenciálne nebezpečný predmet, ktorý naložili do špeciálneho vozidla. O niečo neskôr nasledoval ďalší nález, berlínska polícia však podrobnosti neposkytla.



Kletteovú zadržali v pondelok po desaťročiach na úteku. Identifikovali ju na základe odtlačkov prstov, keďže policajtom predložila taliansky pas a uviedla falošnú identitu.



Zadržanie 65-ročnej Kletteovej je súčasťou pátrania po členoch takzvanej tretej generácie RAF, kam patria aj Ernst-Volker Staub a Burkhard Garweg. Okrem iného sa v roku 1993 podieľali na bombovom útoku na novú, ešte nedostavanú budovu väznice v hesenskom meste Weiterstadt.



Podľa prokuratúry v dolnosaskom Verdene a tamojšieho Krajinského kriminálneho úradu (LKA) spáchala táto trojica v rokoch 1999 – 2016 aj početné prepady áut prepravujúcich peniaze a supermarketov. Vyšetrovatelia predpokladajú, že týmto spôsobom si zaobstarávali peniaze na živobytie, preto by tieto činy nemali byť klasifikované ako politicky motivované.



RAF vykonávala teroristické útoky a únosy v bývalej Nemeckej spolkovej republike najmä v 70. a 80. rokoch. Zamerala sa predovšetkým na popredných podnikateľov a predstaviteľov štátu. Organizácii, ktorá sa v roku 1998 vyhlásila za rozpustenú, sa pripisuje 33 vrážd.