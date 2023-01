V bývalom tábore Auschwitz-Birkenau si pripomenuli obete holokaustu

Varšava 27. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda a ďalší predstavitelia si v piatok pripomenuli 78. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Na slávnosti na juhu Poľska sa zúčastnila aj skupina väzňov, ktorí pobyt v tomto tábore prežili. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Na podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu bol prítomný tiež Douglas Emhoff, manžel americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Jeho účasť je súčasťou úsilia americkej vlády bojovať vo svete proti antisemitizmu a podporovať pamiatku holokaustu, píše PAP. Predstaviteľov Ruska však v reakcii na inváziu na Ukrajinu nepozvali.



Účastníci spomienkovej slávnosti v piatok položili vence a zapálili sviečky pri múre, kde Nemci zastrelili tisíce ľudí.



Eva Umlaufová, ktorá prežila pobyt v Auschwitzi-Birkenau, povedala, že ľudia, ktorým tento tábor spôsobil rany, nikdy nezabudnú na to, čím si prešli. Takisto povedala, že to, na čom tu v Auschwitzi záleží, je "ľudská bytosť a ľudskosť".



Umlaufová sa narodila v decembri 1942 v pracovnom tábore v Novákoch na území Slovenska a do Auschwitzu-Birkenau ju previezli v novembri 1944. Povolaním pediatrička a psychoterapeutka žije v Nemecku.



Ďalšia preživšia Zdzislawa Wlodarczyková povedala, že Rusko, ktoré "nás tu oslobodilo", v súčasnosti vedie vojnu proti Ukrajine.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu sa viaže k 27. januáru 1945, keď Červená armáda oslobodila koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Najväčší koncentračný a vyhladzovací tábor nacisti postavili pri poľskom meste Osvienčim.