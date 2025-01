V Čade pri bojoch pri prezidentskom paláci zahynulo 19 ľudí

N'Djamena 9. januára (TASR) - Boje medzi čadskými bezpečnostnými zložkami a ozbrojencami, ktorí v stredu zaútočili na prezidentský palác v hlavnom meste N'Djamena, si vyžiadali 19 obetí na životoch, uviedla tamojšia vláda. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Medzi obeťami je podľa nej 18 z dovedna 24 útočníkov a jeden člen bezpečnostných zložiek, pričom šesť ďalších osôb utrpelo zranenia a stav jednej z nich je vážny. Potvrdil to čadský minister zahraničných vecí Abderaman Koulamallah, ktorý niekoľko hodín po ozbrojenom útoku vyhlásil, že "situácia je plne pod kontrolou" a "pokus o destabilizáciu bol zmarený".



Podľa nemenovaného zdroja išlo v prípade útočníkov o členov džihádistickej skupiny Boko Haram, šéf diplomacie však uviedol, že "pravdepodobne nešlo" o teroristov.



Koulamallah ďalej dodal, že ozbrojenci zaútočili na štyroch členov ochranky a následne sa dostali do prezidentského komplexu, kde ich však "ľahko premohli". Preživší útočníci boli podľa neho ´"kompletne zdrogovaní", cituje AFP.



Streľba vypukla menej než dva týždne po všeobecných voľbách v tejto prevažne púštnej stredoafrickej krajine, ktorá je bývalou francúzskou kolóniou. Hlasovanie však sprevádzala nízka účasť, ako aj bojkot a tvrdenia opozície o podvodoch.



Výsledky volieb doposiaľ neboli zverejnené, podľa analytikov sa však očakáva, že moc si upevní práve prezident Mahamat Idriss Déby Itno.



Voľby sa konali na pozadí opakujúcich sa útokov džihádistickej skupiny Boko Haram v oblasti Čadského jazera, ako aj ukončenia vojenskej dohody s Francúzskom. Objavili sa aj obvinenia, že Čad zasahoval do konfliktu pustošiaceho susedný Sudán.



Len niekoľko hodín pred streľbou sa v stredu čínsky minister zahraničných vecí Wang I stretol s čadským prezidentom a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi tejto africkej krajiny.



Déby Itno sa k moci dostal v roku 2021 po smrti svojho otca, ktorý v Čade vládol železnou rukou tri desaťročia. Opozícia jeho vládu obviňuje z autokracie a prenasledovania oponentov.