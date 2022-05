V Cannes premietnu film litovského režiséra zabitého na Ukrajine

Paríž 13. mája (TASR) – Na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. – 28. mája, premietne poslednú snímku litovského režiséra Mantasa Kvedaravičiusa, ktorého začiatkom apríla zabili v ukrajinskom meste Mariupol ruské sily. Vo štvrtok to oznámili organizátori tohto prestížneho podujatia, informuje agentúra AFP.



Kvedaravičius na Ukrajine natáčal pokračovanie svojho oceňovaného dokumentu Mariupolis, ktorý sa venuje téme konfliktu v Donbase na východe Ukrajiny. Natočený materiál priniesla z Ukrajiny režisérova snúbenica Anna Bilobrovová, ktorá ho pri filmovaní v obliehanom Mariupole sprevádzala. Film následne dokončila a zostrihala Duňa Sičovová.



Snímku Mariupolis 2 uvedú v Cannes v rámci špeciálnej projekcie mimo súťaže v dňoch 19. a 20. mája. Film Mariupolis z roku 2016, ktorý mal premiéru na filmovom festivale Berlinale, si získal uznanie divákov.



Organizátori festivalu v Cannes uviedli, že litovský tvorca sa tento rok vrátil na Ukrajinu, aby "bol s ľuďmi, ktorých stretol a nakrúcal v rokoch 2014 a 2015". "Po jeho úmrtí jeho producenti a spolupracovníci vynaložili všetko úsilie, aby pokračovali v šírení jeho práce, vízie a filmov," dodali.



AFP píše, že vojna na Ukrajine sa stala ústrednou témou 75. ročníka festivalu v Cannes. Na programe je napríklad film The Natural History of Destruction ukrajinského režiséra Serhija Lozniciu o bombardovaní nemeckých miest Spojencami počas druhej svetovej vojny.



Svoj prvý film s názvom Bačeňňa metelyka (Vízia motýľa) predstaví režisér Maxym Nakonečnyj. Ide o príbeh traumatizovaného veterána z bojov v Donbase.