V čase eskalácie s Palestínčanmi má Izrael nového ministra obrany

Jeruzalem 12. novembra (TASR) - Funkciu izraelského ministra obrany v utorok prevzal ultrapravicový politik Naftali Bennett. Túto agendu mal doteraz v izraelskej vláde na starosti jej predseda Benjamin Netanjahu, informoval v utorok na svojom webe denník The Times of Israel.



Rozhodnutie premiéra Netanjahua vymenovať Bennetta do funkcie schválila dočasná izraelská vláda minulú nedeľu. Bennett bude svoj post zastávať do vymenovania novej vlády.



Ako uviedol citovaný denník, izraelské ministerstvo obrany zverejnilo fotografie, ktoré zachytávajú Bennetta a Netanjahua na schôdzke s náčelníkom hlavného štábu izraelskej armády Avivom Kochavim, poradcom pre národnú bezpečnosť Meirom Ben-Šabbatom a tajomníkmi pre armádne záležitosti pri úrade premiéra a ministra obrany.



K zmene na poste ministra obrany v Izraeli dochádza v čase ďalšej eskalácie napätia medzi Izraelom a radikálnymi militantnými hnutiami na palestínskych územiach. Túto novú vlnu napätia vyvolal cielený útok izraelskej armády, pri ktorom v utorok ráno zlikvidovala vplyvného palestínskeho veliteľa.



Bennett, ktorý stojí na čele strany Nová pravica, je známy presadzovaním tvrdšieho vojenského zákroku proti ozbrojencom v Gaze a odmieta vytvorenie palestínskeho štátu.



Netanjahu v utorok v televíznom prejave k národu na margo rannej operácie izraelskej armády v pásme Gazy vyhlásil, že zabitý Bahá Abú Attá bol skutočným šéfom palestínskeho Islamského džihádu v pásme Gazy a "človekom, ktorý maril pokoj v južnom Izraeli".



Predseda izraelskej vlády uviedol, že operácia, ktorej cieľom bola likvidácia vplyvného palestínskeho veliteľa, bola pred desiatimi dňami jednomyseľne schválená vládou.



Netanjahu konštatoval, že "tento terorista vystrelil stovky rakiet a naplánoval viac útokov" cielených na Izrael. "Bola to časovaná bomba," vyhlásil s tým, že kto Izraelu ublíži, tomu to Izrael "vráti". Izrael podľa neho nemá záujem o eskaláciu, "ale keď je to potrebné, odpovie".