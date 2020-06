V čase rasových nepokojov sťahuje HBO Max oscarový film Odviate vetrom

Washington 10. júna (TASR) - Film Odviate vetrom, ktorý niektorí historici označujú pre zobrazenie americkej občianskej vojny z rokov 1861-65 za revizionistický, dočasne stiahli zo streamingovej platformy HBO Max. Informovala o tom televízia CNN.



Stalo sa tak v čase masových protestov proti rasizmu a policajnému násiliu páchanému na Afroameričanoch vyvolaných brutálnym zákrokom belošského policajta pri zatýkaní Georgea Floyda, ktorý spôsobeným zraneniam podľahol. Rasové protesty sa medzičasom z USA rozšírili aj do ďalších krajín.



Mnohí historici považujú tento hraný film z roku 1939 za najambicióznejší a najúčinnejší nástroj južanského revizionizmu. Podľa nich zobrazuje veľmi romantizujúcu predstavu o Juhu a veľmi oklieštenú podobu otroctva, keď sú sluhovia-otroci v panských domoch spokojní so svojím osudom a zaobchádza sa s nimi ako s bežnými zamestnancami, uviedla CNN.



Podľa historikov sa tento film opiera o ideológiu Lost Cause, vychádzajúcu z premisy, že južanské štáty bojovali za svoju politickú nezávislosť, ktorú ohrozoval Sever, a nie za zachovanie otroctva. Ide však o tvrdenie, ktoré je v rozpore s historickými faktmi.



Hovorca HBO Max v utorok pre agentúru AFP uviedol, že film Odviate vetrom je "produktom svojej doby" a "zobrazuje niektoré etnické a rasové predsudky, ktoré sú, žiaľ, v americkej spoločnosti bežné."



"Táto rasistická interpretácia bola chybná vtedy i dnes a my sme cítili, že ponechať tento titul v ponuke bez vysvetlenia a zaujatia kritického postoja by bolo nezodpovedné," uviedol hovorca.



Platforma HBO Max plánuje vrátiť film Odviate vetrom do svojej on-line ponuky v jeho pôvodnej podobe, ale s vysvetlením kontextu jeho vzniku i obdobia, ktoré zobrazuje.



Film je stále k dispozícii na iných platformách a je možné si ho požičať na platforme Amazon.



Platformu HBO Max vyzval na odstránenie filmu Odviate vetrom uplynulý víkend John Ridley, autor scenáru k filmu 12 rokov otrokom.



V otvorenom liste, zverejnenom denníkom Los Angeles Times, Ridley napísal, že podľa neho je Odviate vetrom "filmom, ktorý aj keď úplne neignoruje hrôzy otroctva", zostáva "pri tých najbanálnejších stereotypoch o farebných ľuďoch."



Uviedol, že v tomto filme hrali v tom čase "tie najvýraznejšie talenty Hollywoodu", ktoré však "spolupracovali na sentimentalizácii histórie", ako sa nikdy neudiala.



Ridley dodal, že je proti tomu, aby bola snímka Odviate vetrom odložená do trezoru alebo cenzurovaná. Navrhol uvádzať ju spolu s ďalšími filmami, ktoré poskytujú širší a ucelenejší obraz o tom, čo otroctvo a Konfederované štáty americké (Konfederácia) skutočne boli.