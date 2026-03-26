Štvrtok 26. marec 2026
V čase ruských útokov na Ukrajinu havaroval v Rumunsku dron

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Bukurešť 26. marca (TASR) — Na území Rumunska havaroval vo štvrtok ráno dron, ktorý počas leteckých útokov ruských síl na susednú Ukrajinu odklonila prostriedkami elektronického boja tamojšia protivzdušná obrana. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Ministerstvo uviedlo, že dron vstúpil do vzdušného priestoru Rumunska o 0.44 h miestneho času (v stredu o 23.44 h SEČ) a prenikol do hĺbky približne štyri kilometre.

„Dron havaroval dva kilometre od dediny Parcheš mimo obývanej oblasti,“ uviedol rezort obrany.

Na miesto boli vyslané záchranné tímy a vojaci, ktoré našli spálenú vegetáciu a úlomky bezpilotného stroja. Neboli hlásené žiadne zranenia ani škody na majetku.

V čase útoku na Ukrajinu vzlietli z 86. leteckej základne v Borcei dve lietadlá F-16, aby monitorovali situáciu na severe župy Tulcea. Krátko nato úrady vydali varovanie pre miestnych obyvateľov.

V roku 2025 prijal parlament zákon umožňujúci zostreľovať drony, ktoré narušia vzdušný priestor Rumunska, doteraz však nebol aplikovaný.
.

