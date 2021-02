V čase vyhroteného napätia pre Navaľného odchádza Borrell do Moskvy

Brusel 4. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok potvrdila, že vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vykoná oficiálnu návštevu Ruskej federácie, pričom jeho pobyt v Moskve potrvá od štvrtkového večera do soboty.



Komisia pripomenula, že bude to prvá návšteva šéfa diplomacie EÚ v Rusku od roku 2017. "Táto návšteva poskytne príležitosť na uskutočnenie rozsiahlych diskusií s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ďalšími ruskými partnermi pred strategickou diskusiou Európskej rady o vzťahoch EÚ s Ruskom, ktorá je naplánovaná na marec," uvádza sa v tlačovej správe eurokomisie.



Oficiálnymi témami jeho debát v Moskve sú situácia na východnej Ukrajine, činnosť Ruska na Ukrajine a v susedných krajinách, pokračovanie v implementácii iránskej jadrovej dohody, celosvetová reakcia na koronavírusovú pandémiu a klimatické zmeny.



Zároveň však Borrell odchádza do Moskvy v období napätých vzťahov medzi EÚ a Ruskom, ktoré ešte viac zhoršilo otrávenie a následne aj zadržanie a uväznenie opozičného politika Alexeja Navaľného. Borrell už v mene EÚ naznačil, že tento krok vníma ako politicky motivovaný a v rozpore s ruskými záväzkami voči Európskej únii v oblasti ľudských práv, a aj ako porušenie základných slobôd a ľudských práv v Rusku.



Borrell preto svoj pobyt v Moskve využije i na stretnutie s predstaviteľmi ruských občianskych organizácií a členmi akademickej obce, s ktorými prediskutuje aj otázku dodržiavania ľudských práv.



"Vzťah s Ruskom je jedným z najzložitejších vzťahov Európskej únie. Posledný vývoj slúži iba na ďalšie zdôraznenie potreby navštíviť Moskvu. Okrem sporných otázok však existujú aj oblasti, v ktorých EÚ a Rusko spolupracujú alebo potrebujú viac spolupracovať a ktoré si vyžadujú našu urgentnú pozornosť," uviedol Borrell v oficiálnom komuniké pred odletom do ruskej metropoly.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)