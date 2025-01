V Časiv Jare na frontovej línii sa stále nachádza vyše 200 civilistov

Kyjev 22. januára (TASR) - Vyše 200 ukrajinských civilistov sa stále nachádza v meste Časiv Jar, ktoré leží na frontovej línii na východe Ukrajiny a je terčom silného náporu ruských ozbrojených síl. Agentúre AFP to v utorok povedal hovorca tamojších ukrajinských síl Dmytro Zaporožec.



Mesto Časiv Jar, strategicky dôležité vojenské centrum ležiace v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, je terčom útokov ruských vojakov už od roku 2022, a je z veľkej časti zničené. Pred ruskou inváziou v ňom žilo približne 12.000 ľudí.



"Podľa (údajov ukrajinskej) vojenskej správy žije (teraz) v meste 229 ľudí", uviedol Zaporožec. Dodal, že prevažnú väčšinu z nich predstavujú seniori, osoby so zdravotným postihnutím a tiež ľudia, ktorí sa o nich starajú. Zaporožec ďalej priblížil, že ukrajinská vojenská správa už pre týchto civilistov nemôže zriaďovať prístrešky ani distribuovať im potraviny z dôvodu prebiehajúcich "nepriateľských bojových akcií" zo strany Ruska vrátane útokov dronmi.



Podľa jeho slov tak nie je zrejmé, v akých podmienkach títo ľudia momentálne fungujú. "Vieme jedine to, že poveternostné podmienky - neprítomnosť silných mrazov - umožňujú ľuďom v takýchto podmienkach prežiť," dodal.



Časiv Jar by bol pre ruskú armádu veľkým strategickým ziskom, nachádza sa totiž v blízkosti väčších miest ako Kosťantynivka a Kramatorsk, ktoré sú taktiež dôležitými základňami ukrajinskej armády. Ukrajina si v Časiv Jare udržuje kontrolu nad bývalou tehelňou, ku ktorej sa však podľa Zaporožca približujú ruské sily.



Hovorca dodal, že ruské sily sa v značne zdevastovanom meste rýchlo presúvajú v "malých útočných skupinách" pozostávajúcich z troch až ôsmich ľudí, čo označil za "účinnú" taktiku. Podľa jeho slov je totiž veľmi ťažké odolávať takýmto malým rozptýleným skupinám, ktoré sa neustále rýchlo presúvajú.