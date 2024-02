V časti zábavného parku v Göteborgu, ktorá sa stavia, vypukol požiar

Štokholm 12. februára (TASR) - V zábavnom parku Liseberg v druhom najväčšom švédskom meste Göteborg vypukol v pondelok požiar. Plamene sa rozšírili na niekoľko ešte neotvorených toboganov, pričom hasiči ani polícia nevedeli bezprostredne určiť, či na mieste nedošlo k nijakým zraneniam. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Nad priľahlou oblasťou sa vznášal hustý oblak dymu, pričom hasičský zbor jej obyvateľov vyzval, aby nevychádzali von a "zatvorili si okná, dvere a vypli ventiláciu" a počúvali miestny rozhlas. Neďaleký hotel aj kancelárie evakuovali. "Nemáme žiadne správy o tom, že by na mieste došlo k nejakým zraneniam. Teraz sa uisťujeme, že je to tak," uviedol hovorca parku Mrten Westlund.



Požiar vypukol vo vodnom parku Oceana patriacom do komplexu Liseberg ležiacom v centre Göteborgu. Táto časť je momentálne ešte len vo výstavbe, pričom otvoriť by sa mala v lete. Konkrétne k požiaru podľa Westlunda došlo časti, kde sa nachádzajú štyri veľké šmykľavky. Švédska tlačová agentúra TT informovala, že stavba celého parku Oceana vyjde na 1,2 miliardy švédskych korún.



Po dokončení by mala Oceana zahŕňať krytý plavecký areál s rozlohou takmer 6000 metrov štvorcových a vonkajší plavecký areál s rozlohou 4 000 metrov štvorcových. Plánovaná je tam aj reštaurácia a hotel. Kapacita tohto vodného parku by mala byť až 1750 návštevníkov.