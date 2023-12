V častiach Berlína sa z dôvodu pochybení zopakujú voľby z roku 2021

Berlín 19. decembra (TASR) - V častiach nemeckej metropoly Berlín musia zopakovať voľby do spolkového smenu zo septembra 2021. Rozhodol o tom v utorok nemecký ústavný súd so sídlom v Karsruhe a zdôvodnil to viacerými nedostatkami, ktoré sa vyskytli počas hlasovania. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky týždenníka Die Zeit.



Nové voľby sa musia konať v priebehu najbližších 60 dní a vzťahujú sa na 455 z celkového počtu 2256 obvodov v hlavnom meste.



Parlamentné voľby, ktoré sa konali 26. septembra 2021 spolu s voľbami do krajinského parlamentu v Berlíne, mali vo viacerých okrskoch chaotický priebeh, píše Die Zeit. Ľudia museli dlho čakať v radoch, hlasovacie lístky boli chybné, alebo chýbali úplne, a volebné miestnosti boli dočasne zatvorené. V niektorých mohli občania odhlasovať ešte aj v čase, keď už boli zverejnené prvé prognózy, dodáva nemecký týždenník.



Nemecký parlament (Bundestag) v novembri 2022 rozhodol, že hlasovanie sa musí čiastočne zopakovať v 431 okrskoch. Predchádzalo tomu viac než 1700 sťažností. Nemecká opozičná CDU/CSU sa však obrátila na ústavný súd a žiadala opakovanie volieb aj v ďalších berlínskych obvodoch. Súd následne rozhodol o opakovaní hlasovania aj v ďalších obvodoch.



Nové voľby by sa tam mohli konať v nedeľu 11. februára, pevný termín však ešte stanovený nebol. Rozhodnutie o opakovaní volieb by nemalo ovplyvniť súčasnú vládnu koalíciu ani jej väčšinu v Bundestagu, píše DPA.



Voľby do berlínskeho krajinského parlamentu sa z dôvodu pochybení museli tiež zopakovať. Občania opätovne hlasovali tento rok vo februári a víťazom sa stala Kresťanskodemokratická únia (CDU), ktorá je na spolkovej úrovni momentálne opozičnou stranou.