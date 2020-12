V Čečensku pochovali páchateľa útoku na učiteľa vo Francúzsku

Groznyj 7. decembra (TASR) – Telo Abdullaha Anzorova, ktorý v polovici októbra vo Francúzsku brutálne zavraždil stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, pochovali cez víkend v Čečensku, odkiaľ pochádza jeho rodina. Ako v nedeľu informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, útočníkovo telo previezli do Čečenska v sobotu.



Rozlúčka s ním v okrese Urus-Martan sa konala s najvyššími poctami. Na uložení tela do zeme sa zúčastnilo asi 200 ľudí, pričom do dediny, kde bol Anzorov pochovaný, polícia púšťala len miestnych. Na poriadok v obci dozeralo 65 policajtov, dodalo Echo Moskvy.



Anzorov mal vo Francúzsku štatút utečenca – povolenie na pobyt mu bolo vydané v marci tohto roku, krátko po tom, ako dovŕšil 18 rokov.



K vražde učiteľa Patyho došlo večer 16. októbra na predmestí Paríža. Motívom vraždy bolo to, že Paty v škole, kde učil zemepis a dejepis, na seminári o slobode vyjadrovania študentom ukázal karikatúry proroka Mohameda zverejnené na jeseň v reedícii satirickým magazínom Charlie Hebdo, ktorá pre ne bola v januári roku 2015 terčom teroristického útoku.



Anzorova krátko po vražde učiteľa Patyho policajti zastrelili, pretože pri pokuse o zadržanie kládol aktívny odpor.



Po útoku na redakciu Charlie Hebdo v roku 2015 zažilo Francúzsko vlnu islamistických útokov, ktorá vedenie štátu primala k celonárodnej diskusii o mieste islamu v sekulárnej spoločnosti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil za teroristický útok aj vraždu učiteľa Patyho.