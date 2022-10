V Čechách schválili zákon,ktorý umožní zavádzať sankcie voči cudzincom

Praha 14. októbra (TASR) - V českej Poslaneckej snemovni v piatok schválili návrh zákona o sankciách, ktorý umožní postihovať cudzincov za závažné protiprávne konanie. Česko by tak mohlo takýmto osobám zabrániť vo vstupe na svoje územie či zmraziť majetky cudzincov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Budeme schopní podniknúť opatrenia nielen proti jednotlivcom a organizáciám, ktoré porušujú ľudské práva, ale napríklad aj proti skupinám, ktoré podporujú terorizmus a obchodujú so zakázanými látkami a podobne," povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Zdôraznil, že pôjde o významný nástroj českej zahraničnej politiky, ak návrh zákona schváli aj druhá parlamentná komora - Senát. Lipavský ale neočakáva, že by tam mal naraziť na odpor.



Podľa Lipavského bude mať prioritný význam to, aby na príslušné osoby uvalila sankcie Európska únia ako celok. Česko však bude môcť na základe nového návrhu zákona zaradiť takéto osoby na svoj sankčný zoznam okamžite, bez čakania na rozhodnutie EÚ.



O zaradení ľudí na český sankčný zoznam bude rozhodovať vláda na návrh ministerstva zahraničných vecí. Rezort preto od nového roka vytvorí oddelenie sankčných politík, ktoré sa touto agendou bude zaoberať.



"Tým trestom alebo sankciou bude zákaz vstupu na územie Českej republiky a zároveň zmrazenie majetku na území ČR, či už to sú finančné prostriedky alebo napríklad nehnuteľnosti," spresnil minister.



Lipavský dodal, že v niektorých prípadoch to môže mať aj preventívny význam, aby dotknuté organizácie nemohli využívať českú infraštruktúru na svoje operácie.



Francúzsko, Holandsko či pobaltské štáty podobnú právnu úpravu už podľa ministra zahraničných vecí majú.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)