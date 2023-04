V celej ČR je veľkonočná akcia polície, trvať bude do pondelka

Praha 6. apríla (TASR) - Na území celej Českej republiky sa vo štvrtok začala bezpečnostná akcia českej polície. Kontrolovať bude dodržiavanie rýchlosti, spôsob jazdy či používanie bezpečnostných pásov. Každoročné opatrenia zavádzané počas veľkonočných sviatkov potrvajú do pondelka. Uviedla to Polícia ČR (PČR) na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Počnúc dneškom až do pondelka budete na cestách stretávať viac policajtov, pretože sme odštartovali dopravno-bezpečnostnú akciu. Nebudeme sa zameriavať len na alkohol za volantom, ale uvidíte nás aj v turistických oblastiach a na rizikových miestach, kde často dochádza k nehodám," uviedla PČR na Twitteri.



Polícia bude kontrolovať aj potrebné doklady a technický stav vozidiel. U vodičov sa zameria aj na alkohol či iné návykové látky a tiež, či sa šoférovaniu venujú naplno. "Na akcii sa zúčastnia predovšetkým dopravní a poriadkoví policajti a pevne veríme, že vlaňajších 140 šoférov pod vplyvom alkoholu a 57 pod vplyvom inej návykovej látky tento rok neprekonáme," napísala PČR.



Veľkonočné sviatky sú podľa polície z pohľadu bezpečnosti na cestách jedným z najrizikovejších období aj z dôvodu, že ľudia cestujú za príbuznými do väčších vzdialeností. Sú tiež spojené s väčšou hustotou premávky a s vodičmi, ktorí nešoférujú často. "Zároveň v tomto období predpokladáme, že vyrazia tiež prví motorkári a ani tí preto nezostanú mimo záujmu policajtov," dodala PČR a šoférov vyzvala na zvýšenú opatrnosť a vzájomnú ohľaduplnosť.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bub