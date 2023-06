V celom Francúzsku prestane premávať MHD, zakážu predaj pyrotechniky

Paríž 30. júna (TASR) - Na celom území Francúzska prestane v piatok od 21.00 až do odvolania premávať autobusová a električková doprava. Zároveň bude v krajine zakázaný predaj zábavnej pyrotechniky so silnejším účinkom. Oznámilo to v piatok francúzske ministerstvo vnútra. Séria opatrení je zameraná na potlačenie násilných protestov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení rezortu vnútra sa okrem toho uvádza, že vedenie jednotlivých prefektúr, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť v krajine, bude zároveň požiadané, aby zakázalo predaj a prepravu kanistrov s benzínom, kyselín a iných horľavých kvapalín.



Vlnu násilných protestov vyvolala vo Francúzsku nedávna smrť 17-ročného tínedžera. Incident bol zachytený na video, ktoré vyvolalo debatu o správaní francúzskych policajtov. Policajt mladíka postrelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď ho v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok v meste Nanterre na predmestí Paríža.



K výtržnostiam prišlo v noci na piatok už tretiu noc po sebe aj napriek rozsiahlym bezpečnostným opatreniam, v rámci ktorých nasadili po celej krajine okolo 40.000 policajtov a žandárov. Polícia len v noci na piatok 875 ľudí, uviedlo ministerstvo vnútra.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok oznámil, že na potlačenie celonárodných protestov, bude nasadených ešte viac príslušníkov bezpečnostných síl. Na krízovom zasadnutí ministrov tiež uviedol, že ministerstvo vnútra zmobilizuje "ďalšie prostriedky" na riešenie násilností, pričom odsúdil "neprijateľné zneužitie smrti mladistvého".



Obdobne sa vyjadrila aj francúzska premiérka Élisabeth Bornová, ktorá informovala, že polícia použije na potlačenie nepokojov obrnené vozidlá patriace žandárstvu. Spoločne s nimi budú podľa jej slov nasadené aj "ďalšie mobilné sily".



Bornová zároveň oznámila aj zrušenie veľkých verejných podujatí, ktoré by podľa jej slov vyťažili políciu a príslušníkov bezpečnostných síl a zároveň by potenciálne predstavovali hrozbu pre verejný poriadok.