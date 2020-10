V celom Írsku budú od stredy platiť najprísnejšie opatrenia

Dublin 20. októbra (TASR) - Celé územie Írska bude od stredajšej polnoci zaradené podľa tamojšieho koronavírusového semaforu do najvyššej, piatej kategórie. Znamená to, že nadobudnú účinnosť najprísnejšie karanténne opatrenia, uviedli britský denník The Guardian a írska televízia RTÉ.



Írska vláda v pondelok večer rozhodla, že tieto opatrenia budú platiť do 1. decembra. Po štyroch týždňoch ich však znovu prehodnotí.



Školy na základe najvyššieho stupňa opatrení zostanú otvorené. Povolené bude aj pokračovanie v stavebných prácach. Ľudia budú môcť vykonávať športové aktivity iba do piatich kilometrov od svojich bydliska. Svadieb sa do konca roka bude môcť zúčastniť maximálne 25 hostí. Zákazníci pohostinstiev si budú môcť zobrať jedlo a nápoje iba zo sebou. Zatvorená tiež bude väčšina maloobchodných predajní a kaderníctva.



Cieľom vlády je dosiahnuť, aby boli podniky otvorené už pred Vianocami.



Ministerstvo zdravotníctva v pondelok evidovalo v Írsku 1031 nových prípadov ochorenia COVID-19 a žiadne úmrtie. Celkový počet prípadov nákazy od začiatku pandémie tak v Írsku presiahol 50.000.



Premiér: Írsko je prvou krajinou EÚ, ktorá sa vracia k celoštátnej karanténe



Írsko bude prvou krajinou Európskej únie, ktorá sa z dôvodu šírenia koronavírusu vráti k celoštátnemu zatvoreniu (lockdownu), povedal v pondelok v televíznom príhovore premiér Michael Martin. Zároveň vydal príkaz, aby ľudia "zostali doma", ale zdôraznil, že školy zostanú otvorené. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Opatrenia budú platiť šesť týždňov od stredajšej polnoci - zatvorené budú všetky maloobchodné predajne, ktorých fungovanie nie je nevyhnutné, a bary aj reštaurácie budú môcť dať zákazníkom nápoje a jedlo iba so sebou.



"Každého v krajine žiadam, aby zostal doma," povedal premiér Martin v príhovore odvysielanom v celoštátnej televízii.



Do práce budú môcť chodiť iba nevyhnutní zamestnanci a ľudia budú môcť vykonávať športové aktivity iba do piatich kilometrov od svojho bydliska, uviedol premiér.



Vláda v oznámení varovala, že za porušenie päťkilometrového obmedzenia "bude pokuta".



Martin vysvetlil, že školy a zariadenia starostlivosti o deti zostanú otvorené, "pretože nemôžeme dopustiť, aby sa budúcnosť detí a mládeže stala ďalšou obeťou tohto ochorenia".



Predlžuje sa aj zákaz navštevovať rôzne domácnosti a podujatia vo vnútorných priestoroch, hoci vybrané športové akcie a tie na profesionálnej úrovni sa môžu konať, ak budú uzavreté pre verejnosť.



Premiér povedal, že najnovšie obmedzenia v Írsku sú "pravdepodobne najprísnejším režimom v Európe", ale "teraz je nutné znova konať".



"Ak nasledujúcich šesť týždňov budeme ťahať za jeden povraz, budeme mať možnosť sláviť Vianoce, ako sa patrí," uviedol premiér.



Podľa najnovších údajov Írsko zaznamenalo 1852 úmrtí na koronavírus.



Počet denných úmrtí vyvrcholil v apríli, keď ich bolo 77, a v posledných týždňoch sa neustále drží na jednociferných číslach.



V pondelok nehlásili v Írsku žiadne nové úmrtie.



Avšak tak ako mnohé ďalšie krajiny aj Írska republika zažíva nárast v potvrdených prípadoch nákazy koronavírusom - v pondelok zaznamenala 1031 nových infikovaných.