V centrále opozičnej Demokratickej strany v Albánsku došlo k nepokojom

Na snímke nepokoje v Albánsku 8. januára 2022. Foto: TASR/AP

Tirana 8. januára (TASR) - V hlavnom meste Albánska Tirana došlo v sobotu k nepokojom v centrále konzervatívnej opozičnej Demokratickej strany (PD). Tisíce podporovateľov niekdajšieho albánskeho prezidenta a tiež bývalého premiéra Saliho Berishu obkľúčili budovu sídla strany, zničili vstupnú bránu a okná a prenikli dnu. Hlásená bola najmenej jedna zranená osoba. Informovali o tom agentúry AP a DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Protestujúcim sa podľa údajov televíznej stanice News.24 podarilo dostať sa na prvé poschodie. Do kancelárií predsedu PD Lulzima Bashu však vďaka posilneným bezpečnostným opatreniam neprenikli. Polícia budovu síce obkľúčila, ale spočiatku nezasiahla. Na žiadosť samotnej strany PD neskôr nasadili príslušníci poriadkových síl vozidlo s vodným delom a z vnútra budovy bol na demonštrantov nachádzajúcich sa vonku použitý slzotvorný plyn. Niektorí z protestujúcich boli zadržaní.Niekoľko týždňov trvajúci vnútrostranícky konflikt predstavuje mocenský boj medzi súčasným lídrom strany PD Bashom a jej bývalým šéfom Berishom. Berishu totiž vlani v septembri na podnet Bashu vylúčili z parlamentnej frakcie PD. Dôvodom bolo, že Spojené štáty v máji 2021 pre podozrenia z korupcie zakázali Berishovi a niekoľkým jeho príbuzným vstup do krajiny. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken vtedy kritizoval, že v rokoch 2005-2013, keď bol Berisha premiérom, jeho "korupčné činy podkopali demokraciu v Albánsku".," uviedla PD vo vyhlásení v súvislosti so sobotňajším incidentom.Ako približuje agentúra AP, 77-ročný Berisha, ktorý bol v rokoch 1992-1997 prezidentom Albánska, obviňuje Bashu, že sa stal "rukojemníkom" predsedu vlády Ediho Ramu zo Socialistickej strany Albánska (PS).