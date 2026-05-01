V centrálnej Austrálii vypukli nepokoje v reakcii na vraždu dievčatka
Autor TASR
Sydney 1. mája (TASR) - V meste Alice Springs vo vnútrozemí Austrálie došlo k nepokojom po tom, ako miestni obyvatelia obkľúčili nemocnicu, v ktorej sa nachádzal muž podozrivý z vraždy päťročného dievčatka. V piatok o tom informovala tamojšia polícia, píše TASR podľa agentúry AFP.
Násilie v Severnom teritóriu vypuklo po tom, ako podozrivý Jefferson Lewis dievčatko údajne uniesol cez víkend z komunity pôvodného obyvateľstva Old Timers v blízkosti Alice Springs. Telo dievčatka - ktoré je známe len ako Kumanjayi Little Baby - bolo nájdené vo štvrtok.
Lewis sa v ten istý deň sám vydal členom komunity pôvodného obyvateľstva, ktorí ho napadli a bili, až kým neupadol do bezvedomia, potvrdila polícia.
„Dostali sme niekoľko hlásení, že je v tej chvíli napádaný, tak sme prišli na miesto, zasiahli sme a vzali ho do väzby... V tom čase bol v bezvedomí,“ vysvetlil Martin Dole, policajný komisár pre Severné teritórium.
Podľa jeho slov na políciu aj záchranárov, ktorí pri incidente zasahovali a Lewisa následne odviezli do nemocnice, zaútočili desiatky „rozhnevaných ľudí“. Dav sa následne zhromaždil aj pred nemocnicou a pokúšal sa dostať dnu.
Pri nepokojoch utrpeli zranenia niekoľkí policajti, ako aj záchranári a príslušníci hasičského zboru, dodal Dole. Televízia ABC informovala, že dav pred nemocnicou kričal a požadoval „odplatu“ za Lewisov čin podľa tradícií pôvodného obyvateľstva.
Podozrivého muža pre jeho bezpečnosť polícia previezla do hlavného mesta Severného teritória Darwin, ozrejmil komisár. Obvinenia voči nemu by mali byť vznesené v najbližších dňoch.
