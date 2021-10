V centre Atén demonštrovali zdravotníci

Atény 21. októbra (TASR) - Stovky gréckych zdravotníkov vyšli vo štvrtok do ulíc v metropole Atény v rámci 24-hodinového štrajku proti nedostatku zdravotníckeho personálu a povinnému očkovaniu proti novému koronavírusu. Informuje o tom agentúra AP.



V centre Atén demonštrovalo zhruba 500 ľudí, ktorí prešli popri parlamente k sídlu ministerstva zdravotníctva.



Odbory zastupujúce lekárov, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál protestujú proti krokom gréckej vlády, ktoré podľa nich ešte viac prehĺbili nedostatok zdravotníckych pracovníkov a viedli k predĺženým zmenám i porušovaniu práv zamestnancov.



Grécki zdravotníci tiež žiadajú, aby boli zahrnutí medzi profesie, ktoré dostávajú mimoriadne príplatky za "náročnú a nebezpečnú prácu".



Odbory kritizujú aj dočasné prepustenie nezaočkovaných zdravotníkov, pretože to spôsobilo ešte väčší nedostatok personálu.



V dôsledku rastúceho počtu prípadov nákazy a odporu mnohých obyvateľov k vakcinácii predstavila grécka vláda sériu stimulov a pokút, ktoré majú Grékov povzbudiť k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.



Len niečo viac než 60 percent z približne 11 miliónov obyvateľov Grécka je plne zaočkovaných proti koronavírusu SARS-CoV-2. Odbory tvrdia, že vakcináciu podporujú, jednotliví zdravotnícki pracovníci by však mali mať právo voľby.



Grécko čelilo nárastu prípadov nákazy koronavírusom v priebehu leta, keď denne pribúdalo okolo 3000 nakazených. V stredu úrady zaznamenali 3279 nových prípadov nákazy a 38 úmrtí, čím sa celkový počet potvrdených infekcií zvýšil na vyše 704.000 a počet úmrtí dosiahol takmer 15.500.