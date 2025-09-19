Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Zahraničie

V centre Berlína objavili bombu z druhej svetovej vojny

.
Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Na rieke Spréva bola v dôsledku nálezu pozastavená lodná doprava.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 19. septembra (TASR) - Rozsiahla policajná operácia prebehla vo štvrtok večer v centre Berlína po tom, ako tam v rieke Spréva objavili bombu z druhej svetovej vojny. Podľa hovorcu miestnej polície našli bombu počas stavebných prác v historickej štvrti Fischerinsel, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Na rieke Spréva bola v dôsledku nálezu pozastavená lodná doprava. Pyrotechnici mali ešte v priebehu večera bombu preskúmať, pričom sa očakávalo, že im tieto práca potrvá až do ranných hodín. Podľa vyjadrenia polície bude zrejme zneškodnená priamo na mieste, a nebudú ju z rieky presúvať.

Polícia sa chystá vytvoriť tzv. uzavretú zónu vo štvrti Fischerinsel. Tamojších obyvateľov pritom úrady požiadali, aby sa pripravili na evakuáciu. Bomba má byť zneškodnená v piatok. Evakuácia by sa mala podľa očakávaní týkať približne 12.400 obyvateľov. Ako pripomína DPA, Fischerinsel je historickou štvrťou v obvode Mitte v centre Berlína a navštevuje ju aj veľa turistov.

Nálezy nevybuchnutej munície sú stále pomerne bežné v nemeckých mestách, ktoré počas druhej svetovej vojny intenzívne bombardovali spojenci. Minulú stredu napríklad objavili bombu z druhej svetovej vojny aj na západe Berlína - v obvode Spandau.
.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford