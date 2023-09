V centre Moskvy zadržali ženu, ktorá sa zahalila do ukrajinskej vlajky

Moskva/Londýn 4. septembra (TASR) - Na Červenom námestí v centre Moskvy v pondelok zadržali aktivistku, ktorá sa v rámci protestu zahalila do ukrajinskej vlajky.



Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na status organizácie OVD-Info monitorujúcej zatýkania a zadržiavanie počas protivládnych protestov v Rusku.



Zadržanou je Aľona Koževnikovová. Nateraz nie je známe, ako dlho jej protest trval, ale krátke video z udalosti sa objavilo na sociálnych sieťach.



Zadržanú mladú ženu previezli na najbližšiu policajnú stanicu, kde proti nej začali konanie vo veci diskreditácie ruskej armády a za porušenie pravidiel účasti na verejnom zhromaždení.



Nedávno, 24. augusta, bol v Moskve neďaleko Kremľa zadržaný 64-ročný muž, ktorý chcel na Deň nezávislosti Ukrajiny položiť modré a žlté kvety k stéle pripomínajúcej boj mesta Kyjev počas druhej svetovej vojny.



Dňa 9. mája boli zasa v ruskej metropole zadržaní dvaja muži, ktorí boli podľa polície oblečení "nekorektne": jeden z mužov si obliekol modro-žltú bundu, druhý mal modré nohavice so žltými prvkami. Polícia aj s nimi spísala protokoly o diskreditácii ruských ozbrojených síl.



Známy je aj prípad z februára tohto roku, keď súd v meste Astrachaň udelil pokutu a na päť dní vzal do väzby miestneho aktivistu Jaroslava Savina. Tento trest dostal za emoji ukrajinskej vlajky, ktoré mal od vypuknutia vojny na Ukrajine na svojom kanáli na platforme Telegram.



Vlajka Ukrajiny pritom v Rusku nie je označená ako extrémistický symbol - Generálna prokuratúra Ruskej federácie totiž v decembri roku 2022 uviedla, že vystavovanie ukrajinskej vlajky alebo obrázkov v jej farbách "samo osebe nepredstavuje trestný čin".