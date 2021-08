V centre Newcastlu objavili časť Hadriánovho valu z čias Rímskej ríše

Londýn 13. augusta (TASR) - Časť historického Hadriánovho valu, vybudovaného pred 1900 rokmi, odkryli v centre anglického mesta Newcastle počas rutinných prác na vodovodnom potrubí. Informuje o tom denník The Guardian.



Vedci sa domnievajú, že táto tri metre vysoká stavba bola postavená v raných fázach existencie Hadriánovho valu, ktorého začiatky siahajú približne do roku 120 nášho letopočtu. Objav urobili zhruba 50 centimetrov pod zemou robotníci, ktorí vymieňali vodovod pod jednou z najrušnejších ciest v Newcastli.



Už predtým sa vedelo, že Hadriánov val prechádzal Newcastlom ako súčasť jeho 117-kilometrového úseku od mesta Wallsend na rieke Tyne po obec Bowness-on-Solway v grófstve Cumbria. Jeho presná poloha však zostávala neznáma.



"Napriek tomu, že trasa Hadriánovho valu je v tejto časti mesta pomerne dobre zdokumentovaná, je vždy vzrušujúce, keď nájdeme jeho ďalšie pozostatky a máme možnosť dozvedieť sa viac o tomto mieste svetového významu," uviedla Philippa Hunterová z britského Archeologického ústavu.



Novo objavený úsek bol zhotovený z veľkých kusov kameňa, čo historikom umožňuje datovať túto pamiatku do najskorších čias výstavby valu; v neskorších fázach sa používali väčšie kamene.



Predpokladá sa, že prvé úseky valu boli postavené okolo roku 122 nášho letopočtu, keď rímsky cisár Hadrián navštívil vtedajšiu provinciu Británia a položil základy severozápadnej hranice ríše, ktorá zostala funkčná nasledujúcich 300 rokov.



Hadriánov val je najviditeľnejšou a najznámejšou hraničnou líniou Rímskej ríše, píše The Guardian. Jeho úseky sa v severnej časti Anglicka dajú vystopovať v dĺžke mnohých kilometrov. V roku 1987 sa stal lokalitou Svetového dedičstva UNESCO.