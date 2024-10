V centre Osla sa vykoľajila električka a vrazila do obchodu

Oslo 29. októbra (TASR) - V centre nórskeho Osla sa v utorok vykoľajila električka, ktorá vrazila do obchodu s elektronikou. Pri nehode sa zranili najmenej štyria ľudia vrátane vodiča, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



V električke bolo v čase kolízie približne 20 ľudí, uviedla polícia. Zábery z miesta ukazujú modrú električku, ktorá prenikla do obchodu s elektronikou na prízemí štvorposchodovej budovy v centre nórskej metropoly. Príčiny vykoľajenia bezprostredne nie sú známe, viac by podľa hovorcu dopravného podniku mohli napovedať záznamy z električky.



Polícia v súčasnosti zisťuje rozsah škôd. Nehoda si vyžiadala rozsiahlu reakciu záchranných služieb, ktoré oblasť uzavreli. Ľudí z budovy evakuovali a v súčasnosti kontrolujú, či nie je poškodená jej konštrukcia, spresnila polícia vo vyhlásení.