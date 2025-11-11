Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V centre Pchjongjangu horelo začiatkom novembra vo veľkom objekte

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa juhokórejského portálu NK News požiar zničil 2. novembra pravdepodobne továreň alebo sklad v centre severokórejskej metropoly.

Autor TASR
Pchjongjang 11. novembra (TASR) - Satelitné snímky ukázali, že v centre Pchjongjangu vypukol začiatkom novembra požiar vo veľkom objekte. Rozsah škôd doposiaľ nie je známy, uviedol v utorok predstaviteľ juhokórejského ministerstva pre zjednotenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Požiar pravdepodobne vypukol okolo 2. novembra v budove neďaleko hotela Rjugjong, povedal novinárom predstaviteľ ministerstva. Pre presnejšie určenie typu budovy s dĺžkou a šírkou približne 50 metrov a rozsahu škôd je potrebná ďalšia analýza, pretože severokórejské médiá o incidente neinformovali, doplnil predstaviteľ.

Podľa juhokórejského portálu NK News požiar zničil 2. novembra pravdepodobne továreň alebo sklad v centre severokórejskej metropoly. Zverejnil satelitné snímky, na ktorých vidno vysoký stĺp dymu stúpajúci z budovy.
