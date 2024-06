V centre Prahy napadli dobrovoľníkov z proukrajinskej zbierky

Praha 2. júna (TASR) - Na Staromestskom námestí v Prahe došlo v sobotu ku stretu medzi dobrovoľníkmi, ktorí pri stánku vyberali peniaze pre Ukrajinu a rusky hovoriacimi cudzincami. Celú vec preveruje polícia, informuje TASR podľa webu novinky.cz.



Na incident pri stánku s názvom Prague Maidan upozornilo na sociálnych sieťach video jedného z dobrovoľníkov. Polícia potvrdila, že zasahovala na Staromestskom námestí počas konfliktu dvoch skupín cudzincov.



"Kriminalisti zisťujú všetky okolnosti tejto udalosti. Preverujú, čo sa na mieste stalo. Nikto nebol obmedzený na osobnej slobode, ani zadržaný," povedala pre novinky.cz policajná hovorkyňa Eva Kropáčová.



Podľa videa sa potýčka odohrala pri stánku organizácie na podporu Ukrajiny. Ľudia, ktorí sa do bitky zapojili na seba vulgárne pokrikujú po rusky či ukrajinsky a bijú sa dáždnikom.



Na sociálnych sieťach následne údajný účastník celej šarvátky pod prezývkou No name po ukrajinsky napísal: "Bojoval som s ruskou ženou v centre Prahy. V prasklinách telefónu je krv, biela košeľa je od krvi."



"Začal som natáčať a hovorím, že podporovať Rusko v Česku je zločin. Potom sa ku mne naklonili dve tety. Povedal som, choďte sakra odtiaľto. Jedna z nich udrela našu českú pani, ktorá bola úplne pokojná, do hlavy. A českého chlapca chytil iným muž, ktorý povedal, aké je Rusko dobré v našom zabíjaní," uviedol ďalší príspevok na sociálnej sieti X.