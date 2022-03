V centre Prahy sa demonštrovalo za výraznejšiu pomoc pre Ukrajinu

Praha 15. marca (TASR) - Na Staromestskom námestí v Prahe sa v utorok podvečer uskutočnila demonštrácia s názvom Krídla pre Ukrajinu, ktorú usporiadala platforma Stojíme za Ukrajinou. Informoval o tom webový spravodajský portál iDNES.cz.



"Prestaňme sa báť (ruského prezidenta Vladimira) Putina, on svet zastrašuje a vydiera," vyhlásila vo svojom prejave spisovateľka a signatárka Charty 77 Tereza Boučková.



"Ak Ukrajina padne, potom nám zaklope Putin na dvere," uviedol senátor Marek Hilšer.



Podporu Ukrajine vyjadrilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí žiadali aj o silnejšiu vojensko-technickú pomoc pre tento štát. Na demonštrácii vystúpilo mnoho významných osobností.



"Treba brániť Putinovi vo všetkom ďalšom počínaní. Treba počuť volanie o pomoc ukrajinského prezidenta (Volodymyra Zelenského) a jeho statočného národa," uviedla psychoterapeutka a signatárka Charty 77 Helena Klímová, ktorá sa vo svojom prejave zmienila o vplyvoch traumy vojnového konfliktu na ďalšie generácie.



Hilšer na akcii volal tiež po zriadení bezletovej zóny nad Ukrajinou. Tá môže podľa neho ochrániť ukrajinské mestá, ktoré sú devastované ruskými lietadlami.



"Je to naša povinnosť," vyhlásil a dodal, že "pokiaľ Putina nezastavíme, obráti sa to skôr alebo neskôr proti nám".



Západní analytici však upozorňujú, že bezletová zóna by v podstate znamenala vyhlásenie vojny Rusku zo strany NATO.



"Strach nie je dobrý radca v tejto situácii. To presne Putin chce - rozdeľovať a vyhrážať sa, aby sme proti nemu neurobili žiadne kroky. Aby sme sa pozerali, ako Ukrajina trpí," povedal Hilšer.



Organizátori demonštrácie na sociálnych sieťach uviedli, že pre Ukrajinu, ktorá čelí ruskej invázii, žiadajú napríklad moderné protivzdušné systémy alebo dodávku lietadiel.



V závere akcie pozvali organizátori verejnosť na ďalšiu demonštráciu za Ukrajinu, ktorá sa uskutoční 3. apríla na Letenskej pláni v Prahe.