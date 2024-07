V centre Soulu vrazilo auto do chodcov, zahynulo najmenej deväť ľudí

Záchranári a policajti prichádzajú na miesto dopravnej nehody neďaleko soulskej radnice v centre Soulu v Južnej Kórei v pondelok 1. júla 2024. Foto: TASR/AP

Soul 1. júla (TASR) - Najmenej deväť obetí a štyroch zranených si vyžiadal v pondelok náraz auta do chodcov v centre juhokórejskej metropoly Soul. Uviedol to miestny hasičský zbor, píše TASR na základe správ agentúr Jonhap a Reuters.Tragédia sa stala o 21.27 h miestneho času (14.27 SELČ) na križovatke neďaleko mestského úradu, informovala polícia. Dodala, že auto vrazilo do chodcov čakajúcich na zelenú.Vozidlo išlo podľa polície v protismere a pred nárazom do chodcov sa zrazilo s dvoma autami. Vodič bol zadržaný na mieste nehody. Tvrdil, že auto náhle zrýchlilo. Polícia okolnosti nehody vyšetruje.