V centre Stuttgartu sa stovky výtržníkov dostali do zrážok s políciou

Stuttgart 21. júna (TASR) - Stovky ľudí sa v noci na nedeľu zapojili do výtržností v centre nemeckého Stuttgartu, kde hádzali na policajtov kamene, dlažobné kocky či fľaše a rabovali obchody. Polícia dopoludnia oznámila, že predbežne zadržala 20 osôb, pričom viac ako desať jej príslušníkov utrpelo zranenia. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Podľa oznámenia polície vypukli zrážky okolo polnoci po tom, ako sa počas policajnej kontroly súvisiacej s drogovým deliktom mnohí ľudia zabávajúci sa v centre počas noci spojili proti policajtom. Títo ľudia, mnohí so zahalenými tvárami, následne vyčíňali v uliciach okolo hlavného námestia Schlossplatz.



Videá zverejnené na Twitteri zachytávali ľudí rozbíjajúcich výklady a tovar rozhádzaný po uliciach. Výtržníci úplne vyrabovali jedno klenotníctvo a celkom zdemolovali obchod s mobilnými telefónmi, uviedla regionálna stanica SWR.



Polícia odhadla, že do zrážok sa zapojilo okolo 500 ľudí vo viacerých skupinách. V dôsledku situácie povolali do Stuttgartu vyše 200 policajtov z okolia, nad mestom krúžili tiež policajné vrtuľníky. Situácia sa upokojila až po niekoľkých hodinách. V centre od rána prebiehalo zaisťovanie dôkazov a zostanú tam posilnené policajné hliadky.



V metropole spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko došlo k zrážkam medzi skupinami mladých ľudí a policajtmi aj počas uplynulých víkendov, avšak len v malom rozsahu.