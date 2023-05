V centre Záhrebu demonštrovali zdravotné sestry za vyššie platy

Záhreb 11. mája (TASR) - Približne 1000 zdravotných sestier a zamestnancov zdravotníctva z celého Chorvátska vo štvrtok v parku Zrinjevac v centre Záhrebu demonštrovalo za vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. Vyhlásili, že na zmenu svojho postavenia nemôžu čakať až do budúceho roka. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.



"Nové mzdové ukazovatele a platové zaradenia vstúpia do platnosti až vo februári 2024, nemôžeme čakať až dovtedy," povedal prítomným Stjepan Topolnjak, líder Nezávislého zväzu zdravotníckych a sociálnych pracovníkov.



Upozornil, že upratovačky a pomocný personál pracujú za minimálnu mzdu, pričom zdravotné sestry so stredoškolským odborným vzdelaním majú iba o 50 eur viac.



"Zdravotné sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti majú plat 700 eur mesačne a tie v nemocniciach 900 eur mesačne. Je to primeraný plat za prácu, ktorú robia?" vyhlásil. Demonštranti niesli plagáty s heslami "Vráťte nám naše práva a našu dôstojnosť" a "Zdravotné sestry si zaslúžia viac".



"Zdravotný systém nepotrebuje ministrov, ale potrebuje pracovníkov - kuchárov, pôrodné asistentky, zdravotné sestry, ošetrovateľov a rehabilitačných pracovníkov," povedala líderka Zväzu zdravotných sestier a ošetrovateľov Brankica Grguričová. Kritizovala aj premiéra Andreja Plenkoviča, ktorý sa s nimi odmieta stretnúť.



Líder Chorvátskych nezávislých odborových organizácií Krešimir Sever upozornil, že chorvátsky zdravotný systém je chorý a liečba je v rukách premiéra a ministra zdravotníctva. "Boli ste nútení vyjsť do ulíc, pretože k vám nepristupujú rovnako. Jednu skupinu prijmú na rozhovory, inú pozvú na kolektívne vyjednávanie," doplnil.



Anica Prašnjaková zo Zväzu zdravotných sestier s ošetrovateľov povedala, že sa nevzdávajú. Podľa jej slov sa 25. mája začnú prípravy na "seriózny štrajk", ak bude vláda ignorovať ich požiadavky.