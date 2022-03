V Černobyle hrozí výbuch munície, varuje ukrajinská vicepremiérka

Kyjev 30. marca (TASR) - V černobyľskej jadrovej elektrárni by mohla vybuchnúť munícia, varovala v stredu ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR správu prevzala od agentúry Reuters a stanice Sky News.



Černobyľ krátko po začiatku invázie na Ukrajinu obsadila ruská armáda, pričom Rusko vyhlásilo, že úroveň radiácie je v norme a že jeho kroky zabránili možným "jadrovým provokáciám" zo strany ukrajinských nacionalistov.



Vereščuková tiež informovala, že Ukrajina počas utorkových mierových rokovaní požiadala Rusko o umožnenie 97 humanitárnych koridorov v najviac zasiahnutých ukrajinských mestách a obciach.



"Žiadame, aby Bezpečnostná rada OSN okamžite prijala opatrenia na demilitarizáciu uzavretej zóny okolo černobyľskej elektrárne a zriadila osobitnú misiu OSN, ktorá by zamedzila opätovnej jadrovej katastrofe," dodala Vereščuková.



Gubernátor Chmeľnyckej oblasti Serhij Hamalij v stredu informoval, že ruské rakety v noci zasiahli priemyselné objekty v tomto regióne. Ciele útokov bližšie nešpecifikoval, no dodal, že hasiči požiare lokalizovali a záchranné zložky aktuálne preverujú, či si vyžiadali obete na životoch.