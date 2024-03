V Adenskom zálive hlásia útok na loď

Dubaj 5. marca (TASR) - Rakety vypálené jemenskými povstalcami húsíami v pondelok spôsobili požiar na nákladnej lodi v Adenskom zálive. Posádka neutrpela žiadne zranenia. Úrady takisto hlásili poškodenie podmorských káblov v Červenom mori. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Súkromná bezpečnostná firma Ambrey uviedla, že išlo o nákladnú loď plaviacu sa pod vlajkou Libérie, ktorá má spojitosť s Izraelom. Plavidlo bolo poškodené a vyslalo núdzové volanie. Na lodi vypukol požiar, ktorý sa po niekoľkých hodinách podarilo uhasiť. Členovia posádky pri incidente zranenia neutrpeli.



V pondelok boli poškodené aj tri podmorské káble v Červenom mori, ktoré zabezpečujú internetové a telekomunikačné pripojenie. Príčina poškodenia káblov nie je známa a húsíovia spojitosť popierajú.



Spoločnosť HGC Global Communications, ktorá poskytuje internetové služby, uviedla, že výpadky ovplyvnili 25 percent prevádzky v Červenom mori. Trasu cez Červené more označila za kľúčovú na prenos dát z Ázie do Európy a uviedla, že sa usiluje transport dát presmerovať.



Zámerné poškodenie týchto telekomunikačných liniek by mohlo ešte viac vystupňovať mesiace trvajúcu krízu v Červenom mori, píše AP. Húsíovia, ktorí ovládajú väčšinu územia Jemenu, útočia od vlaňajšieho novembra na dôležitú námornú obchodnú trasu v Červenom mori. Tvrdia, že tak robia zo solidarity voči Palestínčanom v Pásme Gazy, kde zúri vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.