V Červenom mori pátrajú po posádke lode Eternity C potopenej húsíami

Saná 9. júla (TASR) - Záchranári v stredu pokračujú v pátraní po námorníkoch z nákladnej lode Eternity C, ktorá sa potopila v Červenom mori po útoku jemenských povstalcov húsíov. Pri paľbe zahynuli najmenej štyria členovia posádky, zachrániť sa doteraz podarilo štyroch námorníkov a jedného člena bezpečnostného personálu. Ďalší 13 je nezvestných, TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



„Budeme pokračovať v pátraní po zvyšku posádky až do zotmenia. Naším cieľom je mierová operácia,“ povedal predstaviteľ gréckej spoločnosti Diaplous, ktorá sa zaoberá riešením krízových situácii na mori.



Na loď Eternity C v pondelok popoludní zaútočili húsíovia námornými dronmi a paľbou z člnov. V utorok útok zopakovali a posádka ju opustila, keďže sa začala potápať. Informovali o tom zdroje agentúry Reuters. Jeden z nich upozornil, že militanti mohli niekoľkých členov posádky uniesť. Posádku tvorilo 21 Filipínčanov a jeden Rus.



Loď Eternity C na prepravu sypkého nákladu sa plavila pod vlajkou Libérie. Je to už druhé plavidlo, ktoré húsíovia napadli za uplynulý týždeň.



Šiitskí povstalci podporovaní Iránom už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Útoky označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze a niekoľkokrát vypustili drony a rakety priamo na Izrael. Väčšinu z nich zostrelila protivzdušná obrana.



Útoky húsíov narušili globálny obchod a vyvolali odvetu USA a Británie. Obchodné lode medzi Áziou a Európou v dôsledku útokov neplávajú po kratšej trase cez Suezský prieplav, ale okolo celej Afriky.