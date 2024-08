V Červenom mori pri jemenskom prístave Salíf spozorovali požiar

Dubaj 22. augusta (TASR) - Bezpečnostná firma Ambrey vo štvrtok uviedla, že v Červenom mori juhozápadne od jemenského prístavu Salíf bol zaznamenaný požiar. Rovnako došlo na mori aj k útoku na ropný tanker Sounion. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



Plavidlo v oblasti spozorovalo dym vychádzajúci z vody približne 58 námorných míľ od Salífu, čo pravdepodobne súviselo so zničením lode bez posádky, oznámila Ambrey. "V lokalite sa pohybovali nepriateľské plavidlá s posádkou i bez nej," dodala firma.



Vo štvrtok došlo aj k útoku na ropný tanker Sounion, ktorý sa plavil pod gréckou vlajkou. Francúzsky torpédoborec z neho zachránil 29 námorníkov po opakovanej paľbe a pokuse o útok dronom s bombou. Posádku tvorili Filipínci a Rusi.



Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia od novembra podnikajú útoky na medzinárodnú lodnú dopravu v oblasti Červeného mora, aby tak vyjadrili podporu Palestínčanom vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



V reakcii na to museli mnohí majitelia lodí presmerovať plavidlá prechádzajúce cez Červené more a Suezský prieplav na dlhšiu trasu, ktorá vedie okolo cípu Afriky. Došlo preto k zvýšeniu nákladom, ako aj k predĺženiu dodacích lehôt.