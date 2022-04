V moravskej Loučke vybuchol dom, v troskách našli telá ženy a 3 detí

Zlín 25. apríla (TASR) - Nedeľný výbuch rodinného domu v moravskej obci Loučka v okrese Vsetín, pri ktorej zahynuli štyri osoby, kriminalisti predbežne prekvalifikovali na trestný čin vraždy. V pondelok o tom informovala zlínska polícia. TASR správu prevzala z oficiálnej webstránky Policajného zboru Českej republiky.



"Čakáme na výsledky pitvy," uviedla krajská policajná hovorkyňa Simona Kyšnerová. Dodala, že s podozrivým pre jeho zdravotný stav nie je možné vykonávať nijaké úkony trestného konania.



K výbuchu došlo v nedeľu ráno krátko po 05.00 h. V troskách domu policajti našli štyri mŕtve telá – jednu ženu a tri deti. Na mieste zasahovali všetky zložky českého integrovaného záchranného systému vrátane kynológov so psami vycvičenými na hľadanie osôb, výbušnín a urýchľovačov horenia.



Zraneného 31-ročného muža, ktorý sa na mieste činu nachádzal, letecky transportovali do ostravskej nemocnice. Polícia neuviedla, či je spomínaným podozrivým práve on.