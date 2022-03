Česká ZOO má vzácny prírastok, mláďa nosorožca pomenovali Kyjev

Praha 16. marca (TASR) - V českej zoologickej záhrade sa narodilo mláďa ohrozeného nosorožca ostronosého. Dostalo meno Kyjev ako pripomienku ukrajinského odporu proti ruskej invázii. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Kyjev sa narodil 4. marca v ZOO Dvůr Králové. Hoci sa v tejto zoologickej záhrade sa nachádza najviac nosorožcov ostronosých východných, narodenie mláďaťa je aj pre nich výnimočnou udalosťou.



"Toto meno je ďalším vyjadrením našej podpory pre ukrajinských hrdinov," uviedol riaditeľ ZOO Přemysl Rabas. Dodal, že mláďa aktuálne váži približne 50 kilogramov.



V dôsledku pytliačenia sa počet voľne žijúcich nosorožcov ostronosých východných znížil na 800. V ZOO Dvůr Králové sa ich momentálne nachádza 14, no od roku 1971, keď táto zoologická záhrada dostala prvého jedinca, sa ich tam narodilo 47. Väčšina z nich skončila v rôznych zoologických záhradách po celom svete, no deviatich jedincov sa podarilo vrátiť do voľnej prírody v Rwande a Tanzánii.