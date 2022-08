V českom Hřensku pokračujú v požiarnom útoku, zasahuje cez 900 hasičov

Praha 1. augusta (TASR) - Hasiči v Národnom parku České Švajčiarsko pokračujú tzv. v požiarnom útoku, z dôvodu ktorého povolali do zásahu ďalšie jednotky z celej Českej republiky. Aktuálne na mieste zasahuje už viac ako 900 hasičov, uviedol to v pondelok hovorca úsťanských hasičov Lukáš Marvan.



Noc z nedele na pondelok bola podľa Marvana pokojná. Hasičom sa podarilo zmenšiť plochu zásahu z približne 3600 na 2800 hektárov. Zároveň preskupovali sily aj techniku, aby mohli v nasadení pokračovať. Hasiči podľa Českej televízie potrebujú častejšie striedanie.



"My sa pomocou lanovej lezeckej techniky vyväzujeme na svahoch a zlaňujeme do nižších miest. Pomocou motorových píl si kliesnime cestu tak, aby sme aspoň tú najjednoduchšiu, najľahšiu mobilnú techniku, myslím tým štvorkolky a terénne automobily, mohli dostať na miesto a zasahujeme tam," opísal priebeh zásahu Milan Rudolf z Hasičského záchranného zboru v Úsťanskom kraji.



Starosta obce Jetřichovice Marek Kny po rokovaní krízového štábu v Hřensku uviedol, že horí najmä v neprístupnom teréne ako sú tiesňavy, rokliny a na hranici s Nemeckom. V katastri jeho obce je podľa neho oheň pod kontrolou.



Hovorca hasičov Marvan poprel správy, že by mali hasiči nedostatok jedla, aké sa objavili na sociálnych sieťach. Terén je podľa neho náročný a tak sa jedlo nedostane ku všetkým naraz, je ho však dostatok. Marvan tiež uviedol, že k dnešnému dňu ošetrili asi 50 hasičov, z toho vážne zranený bol jeden, ktorý je v stabilizovanom stave v nemocnici. Najčastejšími zraneniami sú výrony, odreniny a rezné rany.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko hasia už deviaty deň. Na mieste je aktuálne 200 cisterien, 21 vrtuľníkov a päť lietadiel. Cieľom hasičov je počas dnešného dňa podľa Marvana čo najviac zmenšiť plochu zásahu a pokúsiť sa požiar lokalizovať.