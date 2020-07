V českom okrese Chrudim sa vykoľajil vlak

Praha 15. júla (TASR) - Pri vjazde do stanice Medlešice v okrese Chrudim sa v stredu večer krátko po 19. hodine vykoľajil osobný vlak. Z miesta nehody neboli hlásené žiadne zranenia, informoval český Deník N s odvolaním sa na webovú stránku Českých dráh (ČD).



Prevádzka na trati je podľa ČD prerušená a v úseku Chrudim — Medlešice je zavedená náhradná autobusová doprava.



"Môžem potvrdiť, že sa vykoľajil regionálny vlak, ktorý išiel z Chrudimu do Pardubíc... Vo vlaku cestovali dvaja pasažieri a nikto sa nezranil," povedala pre portál TN.cz hovorkyňa polície Markéta Janovská.



Počas posledných dní sa na železničných tratiach v Česku stala séria vážnych nehôd. V nedeľu 14. júna najmenej 15 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke vlaku s autobusom, ku ktorej došlo na priecestí pri obci Struhařov v okrese Benešov.



V utorok 7. júla pri čelnej zrážke dvoch osobných vlakov v okrese Karlove Vary medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink zahynuli dvaja ľudia a 24 utrpelo zranenia.



K zatiaľ najvážnejšej nehode došlo v utorok večer, keď osobný vlak narazil do nákladného vlaku neďaleko Českého Brodu v Stredočeskom kraji. Pri nehode zahynul rušňovodič osobného vlaku a 35 ľudí utrpelo zranenia.