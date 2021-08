V českom špeciáli sú 4 Afganci, o ktorých prevoz požiadalo Slovensko

Praha/Kábul 18. augusta (TASR) - Z afganskej metropoly Kábul v stredu popoludní odštartoval tretí evakuačný špeciál českej armády. Na jeho palube je 62 pasažierov vrátane štyroch Afgancov, o ktorých prevoz požiadalo Slovensko. Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval český minister obrany Lubomír Metnar.



"Tretí evakuačný let je na ceste do Prahy! Na palube je 62 pasažierov vrátane štyroch Afgancov, o ktorých prepravu nás požiadali kolegovia zo Slovenska. Skvelá práca!" napísal Metnar.



Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek prostredníctvom Twitteru doplnil, že na palube lietadla "sú napríklad afganskí tlmočníci s deťmi a tiež držitelia trvalého pobytu v ČR... Veľká vďaka všetkým za obrovské nasadenie," napísal Kulhánek.



Predchádzajúci evakuačný let českej armády pristál v Prahe v utorok večer. Na jeho palube bolo podľa televízie ČT24 celkovo 87 pasažierov. Boli medzi nimi aj Česi, vrátane veľvyslanca Jiřího Balouna. Z Afganistanu tak odišli všetci českí zamestnanci tamojšieho zastupiteľstva, pripomenula ČT24.



Prvý český evakuačný let priviezol z Afganistanu v pondelok ráno do ČR 46 Čechov a ich spolupracovníkov s rodinami.