V českom spolku dodávajúcom drony na Ukrajinu zasahovala polícia
Ministerka obrany Jana Černochová (ODS) dokonca nechala spolok preverovať internou inšpekciou, dodávajú Novinky.cz.
Autor TASR
Praha 11. decembra (TASR) - Česká vojenská polícia vo štvrtok vykonávala úkony trestného konania v spolku s názvom Skupina D v súvislosti s preverovaním možnosti trestného činu. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz, ktorý s odvolaním sa na dôveryhodný zdroj uviedol, že boli zadržané najmenej tri osoby.
Zadržaní sú okrem iného podozriví z účasti v organizovanej zločineckej skupine či z účasti na podvode.
Hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala upozornil, že vec sa aktuálne nachádza v prvotnej fáze preverovania. Predstavitelia spomenutého spolku, ktorého spoluzakladateľom je aj český herec Ondřej Vetchý a jeho čestným predsedom náčelník generálneho štábu českej armády Karel Řehka, uviedli, že sú pripravení spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Podľa vyjadrení Cimbalu je účelom preverovania objasniť a overiť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, citujú Novinky.cz.
„Z daných úkonov však nemožno vyvodzovať ďalší vývoj dotknutej trestnej veci. Trestné stíhanie konkrétnej osoby doposiaľ nebolo začaté,“ dodal Cimbala.
Advokát Radek Ondruš potvrdil ranný zásah vojenskej polície s tým, že doposiaľ boli zadržaní traja ľudia, ktorých práve on zastupuje, píše Server. Ide o zástupcov spoločnosti FPV Space, ktorá sa pre Skupinu D zaoberala dodávkami dronov. Kľúčovou postavou spoločnosti je bývalý vojenský policajt Zdeněk Poul.
Drony určené pre Ukrajinu s ním riešil aj bývalý príslušník Vojenského spravodajstva David Špaček, pritom práve Poul, Špaček a účtovníčka spomenutej spoločnosti boli podľa slov advokáta vo štvrtok zadržaní. V prípade obvinenia im hrozí väzenský trest vo výške päť až 12 rokov len za účasť v organizovanej zločineckej skupine. Podozriví sú aj z podvodu a trestného činu porušenia predpisov o kontrole vývozu tovaru a technológií dvojakého využitia, teda z možného nelegálneho vývozu vojenského materiálu do miest vojenského konfliktu.
Spolok Skupina D, ktorého webové stránky sú aktuálne nedostupné, od svojho vzniku vybral v zbierkach stovky miliónov českých korún, pripomínajú Novinky.cz. Jeho čestným predsedom je Řehka a predsedom Ondřej Vetchý, ktorý v minulosti podal trestné oznámenie kvôli ohováraniu spolu.
Skupina D čelí preverovaniu a útokom prakticky od svojho založenia, konštatuje server. Napriek tomu, že bola zbierka transparentná a organizátori verejne zverejňovali financie i dodávky, stal sa spolok podľa servera cieľom obvinení a špekulácií, napríklad zo strany politikov.
Ministerka obrany Jana Černochová (ODS) dokonca nechala spolok preverovať internou inšpekciou, dodávajú Novinky.cz.
