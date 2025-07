V Českom Švajčiarsku otvorili tri roky od požiaru Edmundovu tiesňavu

Praha 17. júla (TASR) - V Národnom parku České Švajčiarsko sa vo štvrtok po troch rokoch od najväčšieho lesného požiaru v histórii ČR znovu otvorila Edmundova tiesňava (soutěska). Obľúbená trasa na loďkách bude pre turistov dostupná od soboty, pri jej prevádzke však budú platiť viaceré obmedzenia. Podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka, ktorý sa na otvorení tiesňavy zúčastnil, bolo jej sprístupnenie značne náročné, informuje spravodajkyňa TASR.



Ako prví sa tiesňavou po rieke Kamenici previezli na loďkách miestni obyvatelia už v utorok, oficiálne bola trasa otvorená vo štvrtok za prítomnosti vedenia NP a politikov. Od soboty bude skúšobne dostupná pre všetkých. Lístky nebude možné kúpiť online, ale len fyzicky v Informačnom centre Hřensko. Počet ľudí, ktorí sa budú môcť za deň loďkami na trase plaviť, je obmedzený na 50, a to len v prípade priaznivého počasia a len so sprievodcom.



Vstup do tiesňavy nebude dovolený ľuďom, ktorí majú pohybový handicap ani ľuďom pod vplyvom alkoholu. Zakázané sú tiež detské kočíky či nosiče. „Potrebujeme vedieť, ako sa tiesňava bude správať v praxi po všetkých bezpečnostných opatreniach a úpravách, ktoré nastali. Chceme tiež zistiť, či je nastavený systém návštevnosti dostatočne funkčný a bezpečný. Bude to tiež testovací rok,“ povedala serveru iDNES.cz starostka Hřenska Kateřina Horáková.



Šéf rezortu životného prostredia Hladík vo štvrtok pripomenul, že Správe NP sa v prvom roku od požiaru podarilo sprístupniť napríklad Divokú tiesňavu, pri Edmundovej to však podľa neho bolo náročné. „Dnes tu stojíme pri otváraní Edmundovej tiesňavy, ktorá bola tri roky zavretá, pretože to bolo nebezpečné, hrozil tam pád stromov, kameňov a podobne... V okolí rieky Kamenice sa odstránilo asi 220 stromov a v koryte rieky Kamenice sa vytvorilo také prostredie, aby s istými bezpečnostnými obmedzeniami mohla plavba prebiehať,“ povedal minister.



Uzavretá zostáva ešte Gabrielina tiesňava, na ktorej sprístupnení začnú podľa riaditeľa Správy NP České Švajčiarsko Petra Kříža pracovať v letných mesiacoch. Zdôraznil, že park po požiari prijal mnohé opatrenia vrátane používania dronov. „Máme tu tiež mnoho veľkoobjemových požiarnych nádrží, v tomto roku sme doplnili ďalšie dve. Sú umiestnené v parku a môžu byť v prípade potreby využité pre Hasičský záchranný zbor,“ citoval Kříža server iRozhlas.



Hladík na otvorení vyzdvihol, že v Senáte bude zrejme čoskoro schválená novela o pyrotechnike, ktorá s výnimkou najmenej nebezpečnej kategórie zakazuje predaj pyrotechniky mimo kamenných obchodov, sprísňuje online predaj či posilňuje právomoci obcí pri jej regulácii. „Som rád, že je s tým koniec. V Nemecku, Rakúsku alebo na Slovensku sú tieto veci už zakázané a veľmi často mali negatívny vplyv aj na blízke okolie NP. Máme tu aj niekoľko zdokumentovaných malých požiarov práve z tejto pyrotechniky, takže s tým už bude definitívne koniec,“ dodal minister.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)