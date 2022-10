V Českom Švajčiarsku sa turisti opäť dostanú k Pravčickej bráne

Hřensko 1. októbra (TASR) — V národnom parku České Švajčiarsko, kde 24. júla vypukol rozsiahly lesný požiar, v sobotu skončil nočný zákaz vstupu a okrem iného sa otvorila trasa z Hřenska cez Tri pramene na turistami vyhľadávanú Pravčickú bránu. Niektoré obmedzenia ale ďalej pokračujú. Informujú o tom portál iROZHLAS.cz a televízia CNN Prima News.



Otvorená bude aj reštaurácia Sokolie hniezdo pod Pravčickou bránou, kde sa už majiteľovi podarilo takmer všetko opraviť. Rovnakou cestou, ktorou sa turisti vydajú k Pravčickej bráne, sa však budú musieť vrátiť späť do Hřenska.



Od soboty je otvorená aj trasa z lokality Mezní louka cez vrch Větrovec smerom k Malej Pravčickej bráne.



Posledná zmena sa týka nočného zákazu vstupu na celé územie národného parku, ktorý platil do polnoci a predlžovať sa nebude. Od soboty už teda bude možné vstupovať do parku aj po 21. hodine.



Naopak neprístupné ďalej bude samotné požiarisko, tiesňavy rieky Kamenice a tiež Gabrielin chodník smerom z Mezní louky k Pravčickej bráne. Zákazy vstupu tam majú platiť až do konca tohto roka.



Polícia vyšetruje požiar ako všeobecné ohrozenie. Pravdepodobne vznikol v rokline Malinový důl. Kriminalisti sa vydali aj na požiarisko, kde pracovali zhruba do polovice septembra, uviedla policajná hovorkyňa Eliška Kubíčková. Podľa nej bude preverovanie udalosti trvať zrejme ešte niekoľko mesiacov.



Požiar sa rozšíril na plochu viac ako 1000 hektárov. Na jeho hasení sa podieľalo okolo 6000 hasičov aj zo zahraničia a 400 kusov techniky. Celkové škody správa parku odhaduje na 100 miliónov korún. Obyvatelia z niekoľkých obcí sa museli evakuovať, v osade Mezná zhoreli tri domy.