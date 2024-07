V českom Velehrade začali Dni ľudí dobrej vôle

Praha/Velehrad 4. júla (TASR) - Modlitbou za vlasť sa vo štvrtok v obci Velehrad pri Uherskom Hradišti začali Dni ľudí dobrej vôle. Tradičné oslavy, ktoré v Česku pripomínajú príchod slovanských vierozvestcov na Veľkú Moravu, každoročne navštívia desaťtisíce ľudí, informuje spravodajkyňa TASR.



Na Modlitbe za vlasť sa zúčastnili aj český premiér Petr Fiala, viacerí ministri a zástupcovia oboch komôr českého parlamentu. Tradične sa na nej podieľa česká armáda. Vo štvrtok sa tiež uskutoční benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle, z ktorého výťažok pôjde viacerým spolkom či organizáciám pomáhajúcim ľuďom s ťažkými životnými osudmi. Na koncerte vystúpi aj slovenská speváčka Viky Olejárová.



Sprievodný program osláv tvorí mnoho výstav, vernisáží či aktivít pre deti. Pútnici sa môžu zapojiť do ručného prepisovania Biblie a v rámci večerného programu pre mladých vystúpi aj slovenská skupina ESPÉ.



Podľa olomouckého arcibiskupa a moravského metropolitu Josefa Nuzíka Dni ľudí dobrej vôle ukazujú, koľko dobra v spoločnosti je. "Je to nakopnutie, aby sme si aj my vážili to, čo máme, a na druhej stane neprestali vnímať, v akej situácii sú druhí okolo nás," povedal vo vysielaní stanice ČT24.



Tohtoročné oslavy podľa organizátorov pripomenú 75. výročie vydania pastierskeho listu Hlas československých biskupov v hodine veľkej skúšky. "Jeho vydaním začalo v našej krajine obmedzovanie slobody komunistickým režimom a prenasledovanie nielen cirkvi. Na jeho konci je smrť 33 katolíckych kňazov z Moravskej provincie, internácia biskupov a uväznenie všetkých, ktorí boli režimu nepohodlní," pripomenuli udalosti organizátori púte.



Cyrilometodské oslavy vo Velehrade vyvrcholia v piatok dopoludnia slávnostnou pútnickou bohoslužbou, ktorú bude celebrovať olomoucký arcibiskup a kazateľom bude apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)