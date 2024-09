HORÚCE LETO V ČR: Zaznamenali 57 tropických dní

Praha 9. septembra (TASR) - Českí meteorológovia tento rok zaznamenali 57 tropických dní. Ide o tretí najvyšší počet od roku 1990. Prvý tropický deň nastal už začiatkom apríla, čím bol prekonaný rekord z roku 1934. V pondelok to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"K dnešnému dňu sme na území ČR zaznamenali celkovo 57 tropických (horúcich) dní, teda dní, keď maximálna teplota vzduchu na stanici dosiahla hodnotu 30,0 stupňa alebo vyššiu," uviedol ČHMÚ.



Najviac tropických dní meteorológovia zaznamenali v roku 2018, a to 70. Druhý najvyšší počet, 67, ich bolo v roku 2003. Naopak, najmenej dní s teplotou vyššou než 30 stupňov Celzia bolo v Česku v roku 1991, keď ich meteorológovia namerali 23. ČHMÚ upozornil, že ich počet postupne stúpa.



Najviac tropických dní tento rok zaznamenali v meste Strážnice v Juhomoravskom kraji, ktoré je od slovenských hraníc vzdialené približne sedem kilometrov. Miestna meteorologická stanica ich tam namerala 47. Najteplejšie bolo v meste 14. augusta, a to 37,1 stupňa.



ČHMÚ podotkol, že vysoké teploty začali tento rok mimoriadne skoro. "Prvý tropický deň sme tento rok zaznamenali úplne mimoriadne už 7. apríla na staniciach Praha Komořany, České Budějovice a Čáslav. Predchádzajúci rekord zo 17. apríla 1934 bol tak prekonaný o desať dní," zdôraznil ústav.



Dodal, že hoci v nasledujúcich dňoch žiaden tropický nepribudne, nie je vylúčené, že nedeľa (8. 9.) bola posledným dňom tohto roka s teplotou minimálne 30 stupňov. Rekord s najneskorším posledným tropickým dňom v Česku je zo 4. októbra 1929.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)