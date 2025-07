V Česku bude dôraz na voľnejšie pravidlá s konopou

Praha 18. júla (TASR) - V Česku bude od budúceho roka platiť novela trestného zákonníka, ktorá v reakcii na preplnenosť českých väzníc kladie dôraz na alternatívne tresty, sprísňuje postihy za sexuálnu trestnú činnosť a okrem iného aj uvoľňuje pravidlá pri pestovaní konopy na vlastnú potrebu. Vo štvrtok ju podpísal český prezident Petr Pavel, informuje TASR.



Novela dáva prednosť alternatívnym trestom vrátane peňažného, v prípade násilnej trestnej činnosti to však nemôže byť jediný trest. Znižuje tiež sadzby za opakovanú krádež či schvaľovanie terorizmu na internete. Cieľom zmien pri ukladaní trestov je podľa českého rezortu spravodlivosti zníženie recidívy a zníženie počtu väzňov. Česká ministerka spravodlivosti Eva Decroix podotkla, že vysoké tresty pre páchateľa častokrát neprinesú obetiam satisfakciu.



„Často zabúdame na to, že aj keď ten páchateľ sedí vo väzení a môže tam sedieť veľmi dlho, stále je tam niekde obeť, ktorá sa často ocitá bez podpory terapeuta, ocitá sa v zložitej situácii, lebo s tým má problém psychicky, môže mať finančné problémy. A na tom by sme mali pracovať oveľa viac,“ povedala vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti X. Dodala, že aktuálna novela sa tento problém snaží riešiť.



Reforma obsahuje aj takzvaný detský certifikát. Osoby, ktoré sa dopustili závažných sexuálnych alebo iných násilných trestných činov na deťoch, budú mať podľa schváleného návrhu storočný zápis v novej evidencii, ktorá im zabráni ďalej s deťmi pracovať. V prípade menej závažných činov pôjde o dvadsaťročný zápis.



Zmeny nastanú aj v prístupe k pestovaniu konopy. Podľa novely bude od januára legálne pestovať tri konopné rastliny a držať až 100 gramov konopy doma a 25 gramov mimo domu. V prípade pestovania štyroch až piatich rastlín pôjde o priestupok a trestným činom bude až šesť a viac rastlín. Zmena by mala riešiť situácie, keď ľudia dostávali vysoké tresty za malé množstvá rastliny, ktoré im polícia našla.



Podľa odborníkov však nemožno hovoriť o legalizácii, ale len čiastočnom uvoľnení pravidiel. Predaj rastliny zostáva naďalej nelegálny, nové pravidlá však uľahčujú možnosť pestovať si jej malé množstvo bez obáv z trestného stíhania. Podiel nelegálneho obchodu s touto surovinou by podľa nich mohlo znížiť zavedenie kontrolovaného trhu s konopou.