V Česku bude sídliť kontingent Frontexu

Praha 25. júla (TASR) - V Prahe bude od budúceho roka sídliť vedenie jedného z kontingentov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Bude riadiť činnosť jej policajtov pôsobiacich najmä na letiskách v desiatich krajinách, ktoré nemajú vonkajšiu pozemnú hranicu s nečlenskými štátmi EÚ. Po piatkovom slávnostnom ceremoniáli na Pražskom hrade to povedal koordinátor Národného kontaktného bodu Frontexu Jiří Perníček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do českého hlavného mesta sa presunie veliteľstvo operácie Kontingentu 6, ktorý má na starosti oblasť strednej a východnej Európy. Kontingent vznikol tento rok v januári a podľa Perníčka bude v Prahe zatiaľ dočasne. Česká polícia si od toho podľa stanice ČT24 sľubuje lepšie postavenie ČR pri presadzovaní vlastných záujmov a cieľov.



Ako pripomenula spravodajská stanica, úloha európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by sa mala v budúcnosti posilniť. Mala by sa napríklad podieľať na screeningu ľudí, ktorí prichádzajú do EÚ nelegálne a tiež na ich navrátení do domovských krajín. Frontex má celkom sedem kontingentov, každý má vedenie v inom meste.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)